Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : journée de sensibilisation au profit de la population de la province de Nouaceur

mardi, 21 mars, 2023 à 19:42

Casablanca – L’Association SOS Tuberculose et Maladies Respiratoires (SOS T.B.M.R) a organisé, mardi à Casablanca, une journée de sensibilisation et de diagnostic de la tuberculose au profit de la population de la province de Nouaceur à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année.

A cette occasion, le professeur Zoubida Bouayad, présidente de l’Association, a souligné que cette journée, organisée en partenariat avec le conseil de la région de Casablanca-Settat et la direction régionale de la santé, s’inscrit dans le cadre du programme annuel de l’association SOS TBMR.

L’association a organisé une opération de diagnostic de la tuberculose à travers une unité mobile d’examen via les rayons X au profit de la population de la province tout en suivant la santé respiratoire des bénéficiaires, a souligné le professeur Bouayad dans une déclaration à M24, la chaine d’information en continue de la MAP, notant qu’à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l’association s’est déplacée au centre de santé Rahma (Nouaceur) pour le diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires, qui connait une grande affluence de la population.

La prévention contre la propagation de la tuberculose requiert la fédération des efforts de tous, a-t-elle ajouté, mettant l’accent sur l’importance d’un logement décent, d’une alimentation équilibrée et de la lutte contre le tabagisme pour lutter contre maladie.

Pour sa part, Mustapha Amirich, chef de service de la santé publique à la direction régionale de la Santé Casablanca-Settat, a indiqué que la direction régionale célèbre cette occasion à travers cette journée pour s’arrêter sur la prévalence de cette infection et sensibiliser les citoyens et les cadres médicaux sur cette maladie et les nouveautés dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose.

Cette journée de sensibilisation a permis de diagnostiquer et de prendre en charge plusieurs bénéficiaires, a-t-il ajouté.

De son côté, Iqbal El Qord, médecin chef au centre Rahma, a relevé que cette journée de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, notant qu’il s’agit d’un rendez-vous annuel, organisé par le centre pour lutte contre maladie virale.

Au programme de cette journée figurent notamment le dépistage précoce, la sensibilisation de la population sur le danger de cette maladie et l’explication des moyens de prévention et traitement de cette infection, a-t-elle relevé, notant qu’à cet effet, l’ensemble du staff médical (médecins et infirmiers) ont été mobilisés pour assurer le succès à cette opération.