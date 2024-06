Journée mondiale des océans: Des élèves en visite pédagogique à la station de dessalement d’eau de mer de Laâyoune

mercredi, 5 juin, 2024 à 20:46

Laâyoune – Une trentaine d’élèves des établissements scolaires de Laâyoune, ont effectué mercredi une visite pédagogique à la station de dessalement d’eau de Laâyoune, et ce à l’occasion de la Journée mondiale des océans.

Cette visite, organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, en coordination avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, vise à faire découvrir de près aux élèves issus des établissements scolaires relevant de la Direction provinciale de l’Education nationale, du préscolaire et des sports de Laâyoune, l’importance de cette station qui a procédé à la livraison des premiers mètres cubes d’eau dessalée en octobre 2022, pour assurer le renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Laâyoune et ses localités avoisinantes (El Marsa, Foum El Oued et Tarouma).

Dans le cadre de cette visite pédagogique, des explications détaillées ont été fournies aux élèves sur ce centre réalisé par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)-Branche eau- et sur les procédés et techniques de dessalement de l’eau via le recours au module d’osmose inverse.

Elle a aussi permis aux élèves de prendre connaissance des différentes composantes de ce projet d’envergure qui comporte, en plus de la station de dessalement, le renforcement de la production de l’eau brute à partir d’une batterie de forages côtiers, la réalisation de trois réservoirs d’une capacité de stockage de 5.500 m3, la réalisation de stations de pompage et la mise en place d’un système de télégestion.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional des programmes liés à l’environnement et au développement durable de l’AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Cheikh Mima a souligné que cette visite, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a profité aux jeunes reporters pour l’environnement, pour prendre connaissance des services de cette station et de les initier pour plaidoyer en faveur des questions environnementales.

M. Mima a également fait savoir que les “clubs-environnements” des établissements scolaires, offrent l’occasion aux élèves pour renforcer leurs capacités et produire des documentaires mettant en exergue les différents défis environnementaux dans la région.

Mobilisant un montant global de 450 millions de dirhams (MDH), la station de dessalement d’eau de mer de Laâyoune permet de produire 26.000 m3 par jour d’eau potable à travers le dessalement d’eau de mer via la technique de l’osmose inverse et en exploitant les dernières technologies en la matière, notamment un système de récupération d’énergie permettant d’optimiser le coût de production du m3 d’eau dessalée.

Grâce à cette nouvelle station de dessalement, la capacité de production installée d’eau potable au niveau de la ville de Laâyoune avoisine 66.700 m3 par jour dont 52.000 m3 par jour par dessalement d’eau de mer et plus de 14.700 m3 par jour à partir des ressources souterraines.