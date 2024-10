Journée mondiale de la Santé mentale : l’ONDE célèbre une année d’actions et de réalisations marquantes au service des enfants

jeudi, 10 octobre, 2024 à 13:36

Rabat – Sur instruction de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) a placé, tout au long de cette année, la santé mentale au cœur de son action, convaincu que le développement harmonieux de chaque enfant repose sur un accompagnement adapté et une réponse rapide aux situations de crise.

À travers le Dispositif National Psycho-Trauma de l’Enfant (DNPTE), lancé il y a une année, ainsi que des initiatives innovantes et des collaborations stratégiques, l’ONDE s’efforce de bâtir un environnement où chaque enfant, quelles que soient les épreuves qu’il traverse, peut recevoir le soutien dont il a besoin pour s’épanouir, indique l’Observatoire dans un communiqué.

A l’occasion de la Journée mondiale de la Santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année, l’ONDE fête ainsi une année de réalisations marquantes, tout en regardant vers l’avenir avec détermination, aux côtés de ses partenaires, pour poursuivre la construction d’un avenir plus serein pour chaque enfant marocain.

Parmi ces réalisations, il y a lieu de citer la mise en œuvre du DNPTE, un dispositif unique, conçu pour apporter une réponse rapide et structurée aux urgences psychologiques des enfants et visant à répondre aux besoins les plus pressants des enfants touchés par des catastrophes humaines ou naturelles.

Dès les premières semaines de sa mise en œuvre, ce Dispositif pionnier a mené des missions d’urgence à Taliouine, Ouarzazate et Azilal, en coordination avec l’Union Nationale des Femmes au Maroc (UNFM), offrant ainsi un soutien effectif à plus de 125 enfants et leurs mères, fragilisés par le séisme d’Al-Haouz.

Cette mobilisation a rapidement pris de l’ampleur grâce à la structuration du DNPTE et la publication d’un manuel de recommandations, garantissant la qualité des interventions. La signature de partenariats stratégiques avec des associations de praticiens reconnus, ainsi que divers organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux, dont le Conseil Supérieur de la Magistrature, l’UNFM, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation ainsi que le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille a permis à l’ONDE de disposer d’un cadre solide pour accompagner les enfants de manière pérenne et efficace.

Cet élan de mobilisation en vue de créer une dynamique nationale autour de la santé mentale, ajoute la même source, s’est trouvé conforté suite à l’organisation par l’ONDE, en janvier dernier, de deux journées consacrées à des “Ateliers de concertation autour de la santé mentale de l’enfant au Maroc”, réunissant 270 professionnels de la santé, afin d’identifier les besoins et les obstacles pour une meilleure prise en charge psychologique des enfants.

Ces journées ont permis de dégager des recommandations concrètes et de poser les jalons d’une prise en charge plus adaptée, avec un accent mis sur l’urgence de renforcer les compétences en santé mentale des acteurs intervenant auprès des enfants. A ce titre, l’ONDE a formé, entre avril et septembre 2024, plus de 875 cadres de divers ministères, ainsi que 105 professionnels de santé spécialisés dans les interventions psycho-traumatiques. Parmi eux, 77 ont choisi de s’engager comme bénévoles au sein du DNPTE, apportant leur expertise sur le terrain pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables.

Conscient de l’importance de la sensibilisation du jeune public comme gage de réussite de ce Dispositif pionnier, l’ONDE a sensibilisé les 398 enfants membres du Parlement de l’Enfant aux enjeux et spécificités de la santé mentale, tout en les informant des nouveaux dispositifs mis en place par l’Observatoire dans le cadre du DNPTE. Ce programme, en parfaite cohérence avec leur mandat 2023-2025 centré sur “La santé mentale, un droit pour chaque enfant”, a permis de renforcer leur rôle en tant que relais et défenseurs des droits des enfants.

Toujours dans le cadre de son action de sensibilisation et de son approche préventive, l’ONDE a institué la première “Semaine de la Santé mentale” en mai 2024, mettant en lumière deux populations cibles : les nouvelles mères et les élèves.

Grâce à un partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, une série de vidéos éducatives en motion design, intitulée “l’École des Mères” a été produite et diffusée à plus de 3.000 jeunes mamans à travers 250 foyers féminins, sensibilisant à l’importance du lien mère-enfant et sur la santé mentale de la mère.

De plus, un programme dédié à l’anxiété scolaire a été déployé dans 3.300 établissements à travers le Royaume, pour offrir aux enseignants et aux élèves des outils concrets de prévention et de gestion des angoisses en milieu scolaire grâce à un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Dans la même veine, l’ONDE a organisé le 25 mai dernier, à l’occasion de la Journée Nationale de l’Enfant, un colloque scientifique de haut niveau, réunissant des experts nationaux et internationaux sur le thème “Santé mentale : un droit pour tout enfant”. Cet événement a permis de faire le point sur les progrès accomplis et de signer de nouveaux partenariats pour aller encore plus loin dans la prise en charge des enfants en difficulté.

Animé par une volonté constante d’innovation, l’ONDE a aussi lancé la 1ère édition du hackathon “e-Tofoula”, réunissant étudiants, professionnels de la santé mentale et enfants autour de la création de solutions numériques. Ce hackathon a permis le développement de 12 applications innovantes, dont cinq sont actuellement en cours d’incubation, pour enrichir les outils disponibles dans la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité.

Ainsi, sous la présidence de SAR la Princesse Lalla Meryem, l’ONDE jette, avec le soutien et l’implication de tous ses partenaires, les bases d’un Maroc où la santé mentale des enfants est une priorité partagée, tout en veillant à garantir à chaque enfant l’opportunité de grandir dans un environnement sûr et protecteur.