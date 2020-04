Journée Mondiale de la Santé: Vibrant hommage aux professionnels du secteur au front dans la lutte contre le covid-19

mardi, 7 avril, 2020 à 23:57

Rabat – Le Ministère de la santé a rendu un vibrant hommage aux professionnels du secteur en reconnaissance de leur rôle essentiel notamment durant cette période difficile que travers le Maroc en rapport avec la lutte contre le coronavirus.

“A l’heure actuelle, le travail de ces millions de personnes est plus visible que jamais, alors que le monde est confronté aux défis de l’épidémie de COVID-19. Les professionnels de santé, y compris le personnel infirmier et les sages-femmes, travaillent sans relâche jour et nuit pour prendre en charge les patients atteints du coronavirus et sauver des vies”, souligne le ministère dans un communiqué publié à l’occasion de la journée mondiale de la santé, célébrée au Maroc et dans tous les pays du monde le 07 avril.

Cette journée qui marque l’anniversaire de la création de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est placée cette année sous le thème : “Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier”, en reconnaissance de leur rôle essentiel pour garder le monde en bonne santé.

En restant également disponibles pour les autres besoins essentiels de la population, en luttant contre la pandémie du COVID-19 et en maintenant la continuité des autres services de santé essentiels, le personnel infirmier et les sages-femmes risquent parfois leur propre santé, indique le ministère, saluant la mobilisation de ce corps médical qui démontre constamment dévouement, engagement et travail acharné à tous les niveaux de la pyramide des soins pour rendre le monde plus sain et plus sûr, malgré le contexte sanitaire mondial en perpétuel changement.

Le personnel infirmier et les sages-femmes représentent plus de la moitié du personnel de la santé dans la région de la Méditerranée orientale, note le Ministère, relevant la nécessité de renforcer davantage ce personnel au sein des équipes de soins pour lutter efficacement contre la progression des maladies transmissibles, prendre en charge les maladies non transmissibles, fournir des conseils de planification familiale, assurer des soins spécialisés avant, pendant et après l’accouchement et promouvoir des modes de vie sains, en particulier chez les femmes, les enfants et les adolescents.

“Aujourd’hui et chaque jour, le Ministère de la Santé reconnaît le travail primordial et vital de tous les professionnels de la santé et leur témoigne gratitude et solidarité, tout en leur assurant le soutien qu’ils méritent pour accomplir leurs missions dans les meilleures conditions”, conclut le communiqué.