Journée mondiale sans tabac: sensibiliser à l’impact du tabagisme sur la santé et l’environnement

mardi, 31 mai, 2022 à 11:52

Par : Safaa ABOU EL HOUDA

Rabat – Célébrée le 31 mai de chaque année, la journée mondiale sans tabac est l’occasion de dissuader les usagers d’en consommer, de sensibiliser les gouvernements, les communautés et les individus aux dangers du tabagisme et de lutter contre ses effets nocifs à travers le durcissement des législations et lois en vigueur.