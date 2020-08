Journée nationale du migrant : Rencontre scientifique lundi à Rabat

lundi, 10 août, 2020 à 8:31

Rabat – Conformément à l’attention accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, aux Marocains résidant à l’étranger, et en application de ses hautes orientations pour la protection de leurs droits et la mobilisation de leurs compétences en faveur des chantiers de développement national, le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à L’Etranger célèbre la Journée Nationale du Migrant, le 10 août, sous le thème “Pour une consolidation de la contribution des Marocains résidant à l’étranger aux chantiers de développement national”.

Ainsi, le Ministère délégué organise, lundi à Rabat, une rencontre scientifique en partenariat avec plusieurs institutions nationales concernées par cette thématique, afin de discuter de la contribution des Marocains résidant à l’étranger aux différents chantiers de développement au Maroc à travers l’expertise et l’expérience qu’ils ont acquis dans les pays d’accueil et vu leur fort attachement à leur mère patrie.

Cette rencontre a pour objectif de coordonner et d’échanger sur les mécanismes institutionnels susceptibles d’accompagner leurs projets de développement et les encourager à créer et développer les réseaux actifs dans différents domaines, indique le ministère délégué dans un communiqué.

Prendront part à cette rencontre plusieurs institutions et organismes nationaux concernés par la thématique et par les questions liées aux Marocains résidant à l’étranger et ce, autour de deux panels, le premier sera consacré à la contribution des Marocains résidant à l’étranger aux grands chantiers de développement national et le deuxième portera sur l’entreprenariat et les investissements des Marocains résidant à l’étranger, selon la même source.

Vu le contexte particulièrement difficile lié à la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le choix s’est porté sur l’organisation d’une manifestation limitée en présentielle, avec la participation, en visioconférence, de certains partenaires nationaux et des réseaux de compétences marocaines à l’étranger, conclut le communiqué.