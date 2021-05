Journée nationale de l’enfant: des efforts inlassables pour protéger une catégorie des plus vulnérables

dimanche, 23 mai, 2021 à 13:24

Par Bassma Rayadi

Rabat – La crise sanitaire liée au coronavirus a chamboulé l’ordre du monde entier, impactant ainsi tous les secteurs, toutes les classes sociales et toutes les catégories d’âges. Les enfants demeurent l’une des catégories les plus touchées par les effets de cette pandémie, notamment les plus vulnérables d’entre eux, d’où la nécessité de redoubler d’efforts pour veiller à la protection des droits de tous les enfants.

Décidée par Feu SM le Roi Hassan II dans Son message aux participants au 1er congrès national sur les droits de l’enfant, organisé en mai 1994, la Journée nationale de l’enfant, célébrée le 25 mai de chaque année, est l’occasion de renouveler l’engagement envers une cause extrêmement importante.

Cette journée constitue également l’occasion pour attirer l’attention sur une problématique qui touche une partie importante de la société et intensifier les campagnes de sensibilisation autour de la nécessité de protéger l’enfance contre toutes les formes de violence, d’exploitation et de négligence.

En matière d’efforts déployés par le Royaume pour la protection de l’enfance, plusieurs avancées ont été réalisées, notamment à travers l’adoption d’une politique publique intégrée de protection des enfants étalées sur la période 2015-2025, outre les conventions et pactes internationaux ratifiés par le Maroc dans le domaine de l’enfance, telle la Convention des droits de l’enfant en 1999.

En outre, la création de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) en 1995 sous la présidence effective de SAR la Princesse Lalla Meryem, en tant qu’institution indépendante chargée du suivi de la mise en œuvre de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant par le Maroc, témoigne aussi de l’intérêt particulier accordé à la consécration des droits des enfants afin de leur donner la place qui leur échoit dans la société.

Durant la période du confinement, l’ONDE a mené des actions d’accompagnement des enfants et de mise en œuvre du programme national de lutte contre les abus sexuels et la violence, de renforcement et de digitalisation de la participation des enfants pendant la période de Covid-19, ainsi que des projets de partenariat, selon le rapport annuel de l’Observatoire de 2020.

Par ailleurs, la présidente de l’association “Osraty” et porte-parole du collectif “Kafala Maroc”, Fatema El Wafy, affirme dans une déclaration à la MAP, que le domaine d’activité de son association est celui de l’enfant privé de famille, ajoutant que du fait de sa condition, cet enfant est sous la protection de l’État, une protection englobant les besoins de son quotidien, ses études, son bien-être et les droits qui lui sont dévolus.

La plupart des centres sont dépourvus de psychologues, un besoin impératif pour ces enfants qui souffrent de leur situation d’abandon, a-t-elle noté, estimant que le manque de personnel et surtout de personnel qualifié fait défaut pour une prise en charge efficace de cette catégorie de population.

A cet égard, Mme El Wafy souligne qu’il faut prendre certaines mesures pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dûment intégrée et systématiquement prise en compte dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, tout en garantissant les droits de l’enfant contre toute sorte de violence, de discrimination et d’abus.

Elle a également insisté sur la nécessité de faire le suivi des politiques publiques relatives à l’enfance et des programmes relatifs à la réalisation des droits de l’enfant, et combattre la situation de l’enfant dans la rue, à travers des plans de réinsertion familiale.

Veiller à assurer et garantir la protection des enfants n’est pas du tout une mission aisée, surtout avec des défis de taille qui pèsent aujourd’hui très lourd sur les enfants, notamment le travail des enfants, la mendicité, et le mariage des mineurs.

Quoique la situation des enfants au Maroc s’améliore grâce au soutien indéfectible du Royaume à cette catégorie, il reste encore des efforts à mener dans ce sens pour relever les défis qui se posent encore particulièrement au niveau de la protection des enfants les plus vulnérables contre la précarité, la violence et l’exploitation.