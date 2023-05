Journée nationale de l’enfant: Rencontre relative au dispositif territorial intégré de la protection de l’enfance au niveau de la Préfecture de Casablanca-Anfa

vendredi, 26 mai, 2023 à 15:24

Casablanca – La dynamisation du dispositif territorial intégré de la protection de l’enfance, était, jeudi, au centre d’une rencontre de communication organisée au niveau de la Préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.

Cette rencontre, organisée à l’occasion de la journée nationale de l’enfant, s’inscrit dans le cadre des actions du ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille pour finaliser les dispositifs territoriaux intégrés de la protection de l’enfance selon les objectifs du deuxième programme national exécutif (2023/2026) des politiques publiques intégrées de la protection de l’enfance, avec l’appui de l’UNICEF.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Awatif Hayar, a souligné que le contexte national actuel se caractérise par une nouvelle dynamique et des projets structurels pour appuyer l’Etat social et promouvoir les conditions de l’enfance conformément aux orientations royales, mettant l’accent sur plusieurs projets et chantiers dédiés à l’enfance dans notre pays.

Elle a également rappelé que la mise en œuvre du concept GISR élaboré par le ministère selon une approche participative cible les personnes en situation difficile dont les enfants.

Pour atteindre les objectifs escomptés, le ministère a mis en place les dispositifs territoriaux intégrés de la protection de l’enfance qui visent le renforcement des mécanismes de protection des enfants, la requalification, l’éducation, la formation, le suivi et l’évaluation, a dit la ministre.

Mme Hayar a également salué les efforts déployés par tous les intervenants et acteurs qui ont permis la dynamisation des dispositifs territoriaux intégrés de la protection de l’enfance dans la majorité des préfectures et provinces du Maroc.

Elle a de même fait savoir que la nouvelle vision des politiques publiques intégrées pour la protection de l’enfance réalisée avec l’appui de l’UNICEF est fondée selon trois axes à savoir la protection, la prévention et le bien être.

Pour sa part, le gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dadas a salué les grands efforts déployés par tous les acteurs pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant.

Dans ce contexte, M. Dadas a souligné l’importance du dispositif territorial intégré de la protection de l’enfance qui constitue un mécanisme participatif efficace.

Pour sa part, le représentante de l’UNICEF au Maroc Mme Speciose Hakizimana e a salué les efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la protection de l’enfance, soulignant que ce programme est la concrétisation réelle de tous les efforts déployés et actions mises en place.

Elle a également indiqué dans une déclaration à la MAP que le dispositif territorial intégré de la protection de l’enfance est un mécanisme determinant dans ce domaine.

Cette rencontre, marquée par la présence notamment des représentants des autorités locales, de membres du comité provincial de la protection de l’enfance et de la société civile outre la présidente du tribunal de première instance des affaires sociales de Casablanca, a été ponctué par des recommandations proposées par les participant et les intervenants.