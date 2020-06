Journée nationale de la résistance, un hymne à la culture de sacrifice

mercredi, 17 juin, 2020 à 12:01

Casablanca – Le peuple marocain célèbre, ce jeudi, le 66ème anniversaire de la Journée nationale de la résistance, qui coïncide avec la commémoration de la disparition du héros Mohamed Zerktouni et du 64ème anniversaire du recueillement de feu SM Mohammed V sur la tombe de ce martyr de la Nation.

Quoique l’anniversaire ne pourra pas être dûment fêté, cette année, à cause des restrictions imposées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération souligne que cette date restera à jamais une opportunité pour honorer la mémoire des nationalistes marocains et rappeler leurs hauts fais pour s’affranchir du joug du colonialisme.

Mohamed Zerktouni, tombé en martyr le 18 juin 1954, fut l’une des figures de proue du mouvement de libération nationale, aux côtés de plusieurs autres éminentes personnalités ayant inscrit leurs noms en lettres d’or dans le livre de l’histoire contemporaine du Royaume.

Quelque temps après l’Indépendance, feu SM Mohammed V est allé, au cimetière Chouhada à Casablanca, se recueillir sur la tombe de ce grand résistant, à l’occasion du deuxième anniversaire de sa disparition. Ce fut un geste d’une très grande valeur symbolique, qui a apporté une nouvelle démonstration de la symbiose entre le Trône et le Peuple.

Le regretté Souverain fit, au plus fort de la ferveur patriotique, une déclaration mémorable pour exprimer la reconnaissance de la Nation aux sacrifices inestimables consentis par les vaillants nationalistes: “La Patrie, reconnaissante, perpétue la mémoire des résistants tels que Mohamed Zerktouni et Allal Ben Abdellah et leur réservera, dans ses fêtes, une grande journée anniversaire digne de leur glorieux combat”.

Pour mieux comprendre la portée du sacrifice de Mohamed Zerktouni, il faut remonter au 20 août 1953 et le déclenchement de la Révolution du Roi et du Peuple pour déjouer les complots ourdis par le protectorat, notamment la décision de forcer à l’exil feu SM Mohammed V, alors le Sultan Mohammed Ben Youssef, et la famille royale en vue de faire taire la résistance nationale.

S’élevant contre la politique du fait accompli du colonisateur et la conspiration visant le Souverain légitime, le peuple marocain a déclenché un élan de mobilisation générales sans précédent, qui n’a cessé de prendre de l’ampleur à la faveur de la multiplication des manifestations populaires et des opérations de lutte contre les symboles de la résidence générale.

Le mouvement national va intensifier les actions de résistance et la mise en place de groupes de lutte armée, qui ont vu le jour dans la ville de Casablanca, avant de s’étendre à travers le Royaume, sous l’étendard Dieu, la Patrie, le Roi.

Le martyr Mohamed Zerktouni a, ainsi, pris en charge l’encadrement et l’organisation des cellules secrètes dans la métropole, dans le but de mieux structurer et de revigorer la riposte du mouvement national contre les forces d’occupation.

Dans un acte de bravoure illustrant le sacrifice suprême pour la dignité de la Patrie et la continuité de la résistance, feu Zerktouni, préféra, le 18 juin 1954, de se donner la mort que de se voir contraint sous la torture de divulguer les secrets du mouvement et dénoncer ses compagnons de lutte.

La consécration de l’épopée de la Révolution du Roi et du Peuple, a été, sans nul doute, le retour d’exil du héros de la libération, feu SM Mohammed V, de son compagnon de lutte, feu SM Hassan II, et de l’ensemble de la famille royale, le 16 novembre 1955, date à laquelle il sera également procédé à la proclamation de la fin du protectorat.

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens aux membres de l’armée de libération saisit cette célébration pour mettre en avant les grands moments de cette épopée, témoigner des sentiments de fidélité et de reconnaissance aux âmes des martyrs de l’indépendance et de maintenir vif leur souvenir auprès des nouvelles générations.

Cet événement est une occasion aussi de s’imprégner des valeurs de solidarité du peuple marocain, de consolider l’unité nationale et de réaffirmer la mobilisation globale aux fins de défendre les constances de la Nation.