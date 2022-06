La Journée nationale de la résistance porte des enseignements et des leçons pour faire face aux défis du présent et gagner les paris du futur (M. El Ktiri)

dimanche, 19 juin, 2022 à 10:23

Casablanca – La commémoration de la Journée nationale de la Résistance (18 juin) est porteuse d’enseignements et de leçons, pour faire face aux défis du présent et gagner les paris du futur, a estimé, samedi à Casablanca, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Il s’agit d’évoquer les sacrifices des martyrs de la lutte nationale pour recouvrer la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale, en incarnation des valeurs de fidélité à leurs âmes, afin que les jeunes puissent s’inspirer des leçons de sacrifice, de patriotisme et de consolidation des vraies valeurs nationales, a indiqué M. El Ktiri lors de la commémoration du 68e anniversaire de la Journée nationale de la Résistance, qui coïncide avec la commémoration de la disparition du Martyr Mohamed Zerktouni, et le 66e anniversaire du recueillement de Feu SM Mohammed V sur la tombe de cette figure de proue de la Résistance au cimetière Chouhada à Casablanca.

La commémoration de cet anniversaire dans la capitale économique a été marquée par une visite au cimetière Chouhada à Hay Mohammadi, puis un recueillement sur la tombe du martyr Mohamed Zerktouni, tout en priant pour son âme et les âmes des martyrs de l’indépendance et de l’intégrité.

D’autre part, une cérémonie de discours et d’hommage s’est tenue au siège de l’arrondissement Ain Sebaa – Hay Mohammadi, au cours de laquelle des discours et des témoignages ont été prononcés pour évoquer les gloires de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité.

A cette occasion, M. El Ktiri s’est remémoré quelques étapes de l’histoire glorieuse de la patrie, et les sacrifices des résistants pour la défense du pays, de ses sacralités et de sa dignité.

Il a également rappelé la place du martyr Mohamed Zerktouni, qui a écrit l’une des plus belles pages de la résistance nationale et qui représente l’un des symboles emblématiques de la résistance qui ont préparé le lancement de la résistance, tracé ses objectifs et établi ses organisations. Il a, à ce titre, pris en charge, entre autres, l’encadrement et l’organisation des cellules secrètes de la résistance nationale en vue de coordonner et de mener à bien l’action du mouvement national contre les forces d’occupation jusqu’à son décès le 18 juin 1954, suite à son arrestation par les autorités coloniales.

Le martyr Zerktouni a préféré se donner la mort afin de préserver les secrets de la résistance et assurer sa continuité, donnant un exemple de l’esprit de sacrifice et de lutte nationale incarnée par les martyrs de la patrie, les résistants et les éminents membres de l’Armée de libération, endurant toutes les adversités, croyant à la justice de leur cause nationale et à leurs nobles combats pour la concrétisation des aspirations du peuple marocain à la liberté et à l’indépendance, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, rappelé la volonté de Feu SM Mohammed V, de faire du 18 juin 1954 une journée de résistance, en reconnaissance des sacrifices des personnes honorables qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, notant que Feu SM Mohammed V s’est recueilli le 18 juin 1956 sur la tombe de Mohamed Zerktouni au Cimetière chouhada à Casablanca, incarnant les valeurs de fidélité aux luttes et aux sacrifices des martyrs.

Dans le même sens, Abdelkrim Zerktouni, fils du martyr Mohamed Zerktouni, a souligné que l’anniversaire de la Journée nationale de la Résistance est l’occasion de s’inspirer du moment et d’en exploiter les enseignements en tant qu’étape essentielle dans la lutte marocaine pour recouvrer la liberté et l’indépendance.

Le président de la Fondation Mohamed Zerktouni a relevé que le martyr Mohamed Zerktouni a gravé son nom dans le cœur des Marocains, ce qui a été incarné par le recueillement de Feu SM Mohammed V sur la tombe de cette figure de proue de la Résistance lors de sa première visite à la ville de Casablanca après l’indépendance.

La cérémonie de discours et d’hommage organisée au siège de la préfecture d’arrondissement d’Ain Sebaa-Hay Mohammadi, a été l’occasion de rendre hommage à un certain nombre de résistants, tout en invoquant leurs sacrifices et les actions héroïques dont ils ont fait montre au service de la résistance.