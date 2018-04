Journées africaines du développement et de l’emploi, du 27 au 29 avril à Agadir et Assa

jeudi, 26 avril, 2018 à 9:00

Guelmim – L’Université Ibn Zohr d’Agadir et le centre africain de recherche sur l’innovation et le développement organisent du 27 au 29 avril courant des journées africaines du développement et de l’emploi à Agadir et Assa-Zag.