Journées du patrimoine d’Agadir, le 27 avril

jeudi, 26 avril, 2018 à 16:07

Agadir – La capitale du Souss s’apprête à abriter, vendredi, les Journées du patrimoine d’Agadir, en présence d’une pléiade d’enseignants-chercheurs, d’architectes et de statisticiens spécialisés dans le domaine du patrimoine et du legs civilisationnel en provenance du Maroc et de l’étranger.