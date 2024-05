JPO de la DGSN: Une formation policière initiale et continue du capital humain pour accompagner le progrès et le développement

lundi, 20 mai, 2024 à 20:43

Agadir – Le stand “Recrutement et Formation”, mis en place dans le cadre de la 5ème édition des Journées Portes Ouvertes (JPO) de la Direction Générale de la Sûreté Nationale à Agadir, offre aux visiteurs l’occasion de découvrir l’engagement de la DGSN à promouvoir une formation policière, tant initiale que continue, ouverte à des compétences diverses, des spécialités variées et des expériences internationales, tout en adhérant aux principes d’intégrité, de transparence et d’égalité des chances.

Dans une déclaration à la MAP, Salma Nafil, commissaire de police et adjointe au chef du service de recrutement à la direction des ressources humaines de la DGSN, a indiqué que les visiteurs dudit pavillon prennent connaissance des conditions requises pour se porter candidats aux divers concours organisés par la Direction, tout en s’informant des spécificités et des missions de la profession, ainsi que des critères nécessaires pour servir la sécurité de la patrie et des citoyens.

Elle a, dans ce sens, précisé que les présentations proposées dans le stand offrent une vue approfondie des différents parcours de recrutement au sein des diverses branches de la Sûreté nationale, ainsi que les aspects liés à la gestion de la carrière des fonctionnaires de la police, en plus des processus et des étapes d’évaluation des concours.

La procédure de candidature se déroule en ligne via une plateforme électronique, accompagnée d’une diffusion publicitaire élargie incluant les chaînes de télévision et les réseaux sociaux, dans le but d’assurer une égalité des chances pour tous les candidats, a expliqué Mme Nafil.

De son côté, Najib Amouhou, chef du district provincial de sûreté et enseignant à l’Institut Royal de Police de Kénitra, a souligné que le stand vise à sensibiliser les visiteurs à l’importance de la formation en tant que fondement essentiel du développement des compétences et des qualifications professionnelles des agents de police, ainsi qu’au renforcement du sentiment d’appartenance à cette institution.

Dans cette lignée, il a mis l’accent sur l’impératif d’inculquer aux policiers les valeurs du loyalisme, du dévouement et de l’engagement professionnel, l’objectif ultime étant d’ériger le rôle traditionnel du policier, de simple agent de maintien de l’ordre, au rang d’acteur primordial capable de relever les défis posés par la criminalité et le terrorisme.

Et d’ajouter que la formation continue confère au fonctionnaire de police la capacité de jouer un rôle actif dans la promotion du développement durable, étant donné que l’élément de sûreté se veut un composant essentiel du capital immatériel et constitue un allié dans la consolidation des acquis juridiques, permettant ainsi à tous les citoyens et ressortissants étrangers, de jouir pleinement de leurs droits et libertés.

D’autre part, M. Amouhou a relevé que la formation dispensée à l’Institut Royal de Police de Kénitra, qu’elle soit initiale, continue ou spécialisée, repose sur le renforcement des compétences dans divers domaines juridiques et professionnels, l’intégration et la complémentarité entre la théorie et la pratique à travers la formation sur le terrain au sein des services décentralisés, ainsi que le suivi pour faciliter l’insertion professionnelle des policiers diplômés.

La formation continue entend également améliorer les compétences et les connaissances juridiques des policiers en service, a-t-il poursuivi, mettant en avant l’engagement de la DGSN à conclure des partenariats avec des institutions nationales telles que l’Institut Supérieur de la Magistrature (ISM) et le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) afin de renforcer l’aptitude professionnelle de ses fonctionnaires dans les domaines juridiques et des droits de l’Homme.

De plus, il n’a pas manqué de mettre en avant l’ouverture de la DGSN sur son environnement international à travers l’organisation de rencontres et de formations, tant au Royaume qu’ailleurs, dans le but de favoriser la coopération internationale et l’échange d’expertise en matière de sécurité.

Cette initiative ambitionne d’améliorer les pratiques et de moderniser le système de formation et de qualification du capital humain afin de suivre les évolutions technologiques, a-t-il soutenu, évoquant à cet égard l’intégration par la DGSN de nouvelles méthodes et outils d’apprentissage pour permettre aux agents de police de bénéficier pleinement des avancées technologiques.

Par ailleurs, M. Amouhou a fait remarquer que la DGSN mise sur la formation à distance pour le transfert efficace de connaissances et de compétences, tout en investissant dans la création d’écoles régionales à travers le Royaume pour consolider le principe de décentralisation et en établissant des centres de langues étrangères pour permettre aux apprenants d’acquérir des compétences linguistiques en français, anglais et espagnol.

Les activités de la 5ème édition des JPO de la DGSN se poursuivent jusqu’au 21 mai à Agadir sous le thème “La sûreté nationale : citoyenneté et solidarité”, en commémoration du 68ème anniversaire de la création de la Sûreté Nationale.

Cette initiative citoyenne vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.