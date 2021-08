Jumia Maroc lance une campagne de vaccination au profit de ses livreurs

vendredi, 6 août, 2021 à 16:55

Casablanca- La plateforme de commerce électronique Jumia Maroc a annoncé le lancement d’une campagne de vaccination anti-coronavirus au profit de ses livreurs, mais aussi de ses sous-traitants (collecteurs, femmes de ménage, prestataires, etc).

“La campagne de vaccination, qui a été lancée depuis le 04 août par la plateforme de commerce électronique en concertation et en coordination avec les autorités locales, s’étalera sur 3 jours et sera déployée au niveau de la région du Grand Casablanca”, indique Jumia Maroc dans un communiqué, précisant que ladite campagne concerne l’ensemble des livreurs de Jumia Maroc (soit un total de 300 personnes).

Un centre de vaccination situé en face de la grande Wilaya de Casablanca sera entièrement dédié à cette campagne, fait savoir la même source.

“La santé et la sécurité de nos clients et de nos agents de livraison représentent, pour nous, une priorité absolue. Nous sommes dans une période difficile qui nous impose de mettre en place une stratégie efficace afin de sécuriser davantage toutes nos livraisons. A cette fin, nous avons décidé de lancer cette campagne de vaccination qui concerne l’ensemble de nos livreurs”, a déclaré Larbi Alaoui Belrhiti, CEO Jumia, cité par le communiqué.

“Depuis le début de la crise sanitaire, Jumia Maroc a déployé toute une série de mesures destinées à assurer et à garantir le maximum de sécurité à ses clients, mais aussi à ses agents de livraison et à ses partenaires, en plus de lutter de manière efficace contre l’évolution de l’épidémie du covid-19”, a rappelé, de son côté, Badr Bouslikhane, Secrétaire général de Jumia Maroc.

“La campagne de vaccination actuelle que vient de lancer Jumia Maroc pour ses livreurs, employés et prestataires intervient dans le sillage de ces mesures”, a-t-il ajouté.

Afin de contribuer à juguler au maximum l’impact de la crise de la Covid-19, Jumia Maroc avait mis en place, dès le début de crise, toute une panoplie de mesures destinées à contrer l’avancée de l’épidémie, relève la même source.

Parmi les mesures sanitaires phares déployées par la plateforme de commerce électronique, on retrouve l’option de livraison “sans contact” qui élimine toute possibilité de contact physique et limite au maximum tout contact physique avec l’argent liquide, mais aussi entre les livreurs et les clients.

Les règlements sans argent liquide font également partie des solutions déployées par Jumia Maroc en vue de faire face à la pandémie. Les agents de livraison de Jumia ont tous reçu une formation adéquate qui leur permet d’appliquer efficacement et scrupuleusement l’ensemble des mesures anti-Covid.