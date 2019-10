Justice constitutionnelle : l’expérience marocaine présentée lors d’un Congrès international au Caire

dimanche, 20 octobre, 2019 à 7:57

Le Caire – L’expérience cumulée par le Maroc en matière de justice constitutionnelle a été mise en exergue, samedi au Caire, lors d’un Congrès international initié par la Cour constitutionnelle d’Egypte à l’occasion du cinquantenaire de sa création.

Lors d’une session sur “la protection des droits et des libertés constitutionnels”, le président de la Cour constitutionnelle, Said Ihrai, a retracé l’historique de l’évolution de la justice constitutionnelle au Maroc, allant de la création de la Chambre constitutionnelle et, ensuite, du Conseil constitutionnel avant que ce processus ne soit couronné par la mise en place de la Cour constitutionnelle en vertu de l’amendement constitutionnel de 2011.