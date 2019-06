Kelâa des Sraghna: arrestation de quatre individus pour violation du domicile d’autrui, trafic de drogue, tentative d’enlèvement et dégradation d’une voiture de police

mercredi, 26 juin, 2019 à 20:34

Rabat – Les éléments de police relevant du district provincial de sûreté de Kelâa des Sraghna, ont arrêté, mardi soir, quatre personnes, dont un mineur de 17 ans, soupçonnés d’implication dans une affaire de violation du domicile d’autrui, tentative d’enlèvement, trafic de drogue et dégradation d’une voiture de police.

Les services de la sûreté nationale avaient été alertés sur la ligne téléphonique 19 par une femme affirmant qu’une personne de ses connaissances a tenté, en compagnie d’autres individus, de s’infiltrer dans son domicile et de l’enlever, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que l’intervention de la police et les recherches et investigations menées ont permis d’arrêter le principal suspect et deux de ses complices, outre l’interpellation d’un mineur qui a causé des dégâts matériels à une voiture de police.

Les enquêtes et investigations menées ont révélé que les suspects ont provoqué un accident de la circulation, la voiture de location qu’il conduisaient ayant dérapé dans un canal d’irrigation au niveau d’une zone rurale, juste avoir été informés que la victime a déposé plainte, souligne la DGSN, relevant que l’opération de pointage a montré que le principal suspect fait l’objet de deux avis de recherche au niveau national émis par les services de la Gendarmerie Royale à Marrakech, pour des affaires de trafic de drogues et de psychotropes.

Les trois suspects adultes ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que le mineur a été placé sous surveillance, en vue d’élucider les circonstances et les tenants et aboutissants de cette affaire, note la DGSN.