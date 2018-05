Kelâat Mgouna: Session de formation sur la valorisation de la rose au profit des agriculteurs de la région Drâa-Tafilalet

mercredi, 9 mai, 2018 à 23:26

Kelâat Mgouna – Une session de formation et de sensibilisation sur la valorisation et la commercialisation de la rose et ses dérivés a été organisée, mercredi, à Kelâat Mgouna au profit d’un groupe d’agriculteurs à l’initiative de la Chambre d’agriculture de la région Drâa-Tafilalet.