Kénitra: arrestation de deux individus en possession de plus de 3.600 comprimés psychotropes

jeudi, 10 mai, 2018 à 18:30

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra a interpellé deux individus en possession de 3.685 comprimés psychotropes, fait savoir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les deux mis en cause, âgés respectivement de 38 et 40 ans, ont été arrêtés dans le cadre d’une opération qui a débuté mercredi et s’est poursuivie jeudi, indique la DGSN dans un communiqué.

Le premier suspect a été appréhendé mercredi soir à la place Bir Anzarane en possession de 745 comprimés d’ecstasy, ajoute la même source, notant que l’enquête a permis d’arrêter son complice le jour suivant chez lui à Hay Essalam en flagrant délit de détention de 2.940 comprimés du même type.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, au moment où les services de sécurité intensifient leurs efforts pour lutter contre le trafic de drogues et de psychotropes aux niveaux national et international, conclut-on.