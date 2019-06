Kénitra : Des éléments de la BNPJ dégainent leurs armes de service pour arrêter un individu qui a mis en danger la vie de policiers

vendredi, 14 juin, 2019 à 9:11

Rabat – Des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), participant à des opérations de sécurité menées actuellement à Kénitra, ont été contraints, jeudi soir, de dégainer leurs armes de service pour arrêter un individu qui exposait, à un danger sérieux, la vie de fonctionnaires de police à l’aide d’une arme blanche.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une patrouille de police est intervenue pour appréhender le suspect au quartier Saknia en flagrant délit de menace d’un mineur en utilisant un sabre, ajoutant que le prévenu a montré une résistance violente ce qui a contraint les éléments de police à dégainer leurs armes de service sans les utiliser.

Cette intervention a permis de saisir l’arme utilisée dans l’agression et d’arrêter le mis en cause, qui a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de ces actes criminels.