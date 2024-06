Kénitra : Inauguration d’un Ensemble Artisanal pour la promotion des produits locaux

samedi, 8 juin, 2024 à 12:05

Kénitra – L’Ensemble Artisanal de Kénitra a été inauguré, vendredi, lors d’une cérémonie organisée en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, la Chambre de l’artisanat de la Région Rabat-Salé-Kénitra et la Fondation Ezdihar (Station A), sous le thème “Un nouveau modèle pour dynamiser les centres et les foires artisanaux”.