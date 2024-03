Kénitra : Interpellation de 15 individus pour leur implication présumée dans des actes de hooliganisme (source sécuritaire)

dimanche, 17 mars, 2024 à 14:23

Kénitra – Les opérations sécuritaires menées par les services de la préfecture de police de Kénitra, en marge du match ayant opposé samedi l’Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) et l’Olympique Club de Safi, ont permis l’interpellation de 15 individus, dont deux mineurs, pour leur implication présumée dans des actes de hooliganisme causant des dommages matériels aux bien publics, outre des actes de violence à l’encontre d’agents publics lors de l’exercice de leurs fonctions.

Selon une source sécuritaire, les interventions sécuritaires menées après le match ont permis d’interpeller les mis en cause pour leur implication dans le refus d’obtempérer, l’échange de violences et le jet des pierres ayant causé des blessures à deux éléments des forces publiques et des dégâts matériels aux équipements du stade.

D’autres suspects seraient impliqués dans la perpétration de divers crimes comme l’usage de drogue et la possession d’armes blanches, d’objets contondants et d’une bouteille de lacrymogène, a-t-on indiqué de même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que les recherches et investigations se poursuivent afin d’exploiter les titres identitaires collectés pour identifier et interpeller les autres complices.