Kénitra : interpellation de cinq individus pour implication présumée dans une affaire de trafic de drogues et de psychotropes

mercredi, 26 juillet, 2023 à 20:44

Kénitra – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra ont procédé, mercredi, sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), à l’interpellation de cinq individus, âgés entre 19 et 42 ans, dont deux femmes et un homme aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.