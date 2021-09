Kénitra: Interpellation d’un repris de justice pour possession et trafic de psychotropes (DGSN)

vendredi, 3 septembre, 2021 à 12:24

Le programme électoral sur lequel compte le Front des Forces Démocratiques (FFD) pour séduire les électeurs, contient une proposition-phare à savoir la création d’un revenu fixe et sans conditions pour tous les Marocains baptisé ”revenu de la dignité”, et ce, pour lutter contre la pauvreté, réduire les disparités sociales et soutenir le pouvoir d’achat.