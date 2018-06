Kénitra: Plus de 300 bénéficiaires d’une campagne médicale multidisciplinaire

vendredi, 1 juin, 2018 à 10:19

Les opérations de contrôle ont ainsi abouti à la saisie et la destruction de 2.426 kg de viandes rouges et d’abats, de 247 kg de produits de la pêche, de 120 kg de fruits secs et de préparations sucrantes, de 27 kg de conserves végétales et 24,25 kg dattes, précise la même source.