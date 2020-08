Kénitra: Rencontre de communication au profit de la communauté marocaine résident à l’étranger

lundi, 10 août, 2020 à 13:59

Kénitra – Une rencontre de communication au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a été organisée lundi à Kénitra, dans le cadre de la Journée nationale du migrant célébrée cette année sous le thème “la participation des compétences marocaines résident à l’étranger à la mise en oeuvre des grands chantiers du Royaume”.

Initié par la province de Kénitra, l’événement a pour objectif de créer un espace de dialogue avec les MRE en vue de mieux prendre connaissance de leur situation et de leurs besoins et de répondre à leurs attentes dans les différents domaines.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’Hamdi, a indiqué que cette journée, instituée par SM le Roi Mohammed VI, se veut une occasion pour mettre en exergue les réalisations et les aspirations des MRE et de jeter la lumière sur leurs contributions significatives dans les différents chantiers de développement de leur pays.

Organisé avec la participation de l’ensemble des services décentralisés et des partenaires dans les secteurs semi-public et privé, cet événement constitue aussi une opportunité pour consolider les liens entre les Marocains du monde avec leur pays d’origine et de mettre en avant leurs rôles au service du développement socio-économique que connait le pays, a relevé M. M’Hamdi.

Mettant en avant l’attention particulière accordée par SM le Roi Mohammed VI aux MRE à travers la défense de leurs droits et la protection de leur identité religieuse et culturelle, le gouverneur a fait observer que cette rencontre est une occasion pour échanger sur les diverses contributions de cette catégorie de la société au processus de développement du pays conformément à une approche globale et participative visant notamment à promouvoir l’investissement et à créer des opportunités d’emploi.

S’adressant aux MRE, le délégué provincial de la Santé, Mahmoud Berrahal, a souligné, de son côté, la nécessité de respecter les mesures barrières pour éviter tout risque de contamination par le virus (Covid-19), surtout pour les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques.

“Nous organisons des stands et des services extérieurs directement liés et concernés par les affaires des MRE durant leur séjour de vacances et nous nous mettons en permanence au niveau de la province pour se charger de leurs requêtes et affaires”, a indiqué, pour sa part, le chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la province de Kénitra, Adil El Khoutabi.

Lors de sa 8ème réunion tenue le 10 juillet 2020 à Rabat, la Commission ministérielle pour les affaires des MRE et de la migration a recommandé la mise en place de mesures afin d’instaurer un système de protection sociale au profit des Marocains résidant dans des pays n’ayant pas d’accords de coopération avec le Maroc en la matière.