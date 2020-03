Kénitra: saisie de produits présentés au consommateur comme solution désinfectante

vendredi, 20 mars, 2020 à 18:29

Kénitra – Dans le cadre des visites effectuées par les services de contrôle et de suivi de l’approvisionnement du marché relevant du département économique de la préfecture de Kénitra, il a été procédé à l’inspection d’un nouveau produit fabriqué dans une unité de production située dans la zone industrielle Bir Rami et présenté au consommateur comme étant une solution nettoyante et désinfectante pour les mains et les surfaces, apprend-on auprès des autorités locales.

Un comité mixte a procédé le vendredi 20 mars à l’inspection de cette unité de production et il a été constaté que le produit en question est fabriqué dans des conditions insalubres et ne répond pas aux normes de qualité et de sécurité sanitaire requises, tandis que l’entreprise ne dispose d’aucune autorisation délivrée par les autorités compétentes selon les lois et réglementations en vigueur.

Les produits manufacturés ont été saisis et des échantillons ont été envoyés au laboratoire pour analyse et cette unité de production a été fermée. De même, une enquête judiciaire a été ouverte par les autorités concernées sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les responsabilités juridiques de toutes les personnes potentiellement impliquées dans ces actes.