Kénitra : Salles omnisports, amphithéâtres et classes fin prêts pour accueillir les candidats aux examens du BAC

mercredi, 24 juin, 2020 à 12:00

-Par : Oumaima Berguig-

Kénitra – A quelques jours seulement de l’examen national normalisé du baccalauréat au titre de l’année 2020, les centres d’examen à Kénitra sont déjà fin prêts pour accueillir les candidats, dans le plein respect des mesures de sécurité sanitaire imposées pour faire face à la Covid-19.

Ce rendez-vous national, prévu les 3 et 4 juillet pour la littérature et l’enseignement originel et du 6 au 8 juillet pour les sciences-techniques et le bac professionnel, va se dérouler exceptionnellement cette année dans des salles de sport couvertes, reconverties en de véritables centres d’examens et les amphithéâtres de l’université Ibn Tofail, en plus des classes des différents établissements scolaires de la capitale du Gharb, avec un nombre maximum de dix candidats par classe, dans le respect total des normes santé et des mesures de sécurité sanitaire.

Dans ce cadre, la direction provinciale de l’éducation a déjà mis en place une panoplie de mesures strictes et concrètes, notamment l’installation de distributeurs de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains de l’ensemble des candidats et du corps professoral, la prise de température de toute personne concernée et la mise en place de panneaux et affiches des consignes à respecter et à suivre à la lettre.

De même, à l’intérieur des centres d’examen, que ce soit dans les amphithéâtres ou dans les salles de sport couvertes, il a été procédé à la disposition des tables de manière à respecter la distanciation sociale entre les candidats.

A ce propos, le directeur provincial de l’Education nationale à Kénitra, Mohamed Oudada a indiqué que ces mesures ont été engagées dans le cadre de la préparation aux examens du baccalauréat pour la session de juillet 2020, qui représente cette année une session exceptionnelle, vu la propagation de la Covid-19.

Le ministère de l’éducation nationale, en coordination avec plusieurs acteurs, a eu recours à de nombreuses grandes salles, en particulier les salles sportives couvertes reconverties en des salles d’examens, pour permettre aux candidats de passer leurs examens dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP, à l’occasion d’une visite, mardi, à plusieurs centres d’examen, dans l’objectif de veiller au bon déroulement des préparatifs et des dernières retouches pour s’assurer du respect total des mesures de prévention et de précaution sanitaire.

“L’opération de préparation, d’aménagement des salles et de numérotation des tables ont été achevées, afin que les examens se passent dans la transparence et la lucidité, ainsi que dans le respect total des mesures de précaution conformément au manuel de procédures élaboré par le ministère en la matière”, a-t-il précisé en marge de cette visite, qui a concerné, notamment, la salle couverte omnisports la Ville haute, la salle couverte Saknia et l’amphithéâtre de la faculté des sciences économiques et juridiques de l’université Ibn Tofail.

Par ailleurs, Souhail, un jeune candidat au bac sciences économiques et de gestion a confié, dans une déclaration à la MAP, que la préparation à l’examen n’était pas chose facile pour lui, puisqu’il avait l’habitude d’échanger et de travailler avec un groupe de d’amis dans un café.

“Après l’annonce de l’état d’urgence à Kénitra et la suspension des études dans les établissements scolaires du Royaume, nous avons tout de suite créé, mes camarades de classe et moi, des groupes sur Facebook et WhatsApp pour pouvoir discuter et débattre des nouveautés et échanger les exercices et les solutions de manière rapide et facile”, a-t-il expliqué.

Il a, en outre, espéré que l’examen se déroule dans de bonnes conditions, sans aucune contrainte ni difficulté, afin que tous les candidats puissent passer ces épreuves en toute tranquillité.

La session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, les 03 et 04 juillet pour la Littérature et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel, sachant que les sujets des examens vont se limiter aux cours dispensés en présentiel avant la suspension des études, dans un souci de respect du principe d’égalité des chances. Les résultats seront affichés le 15 juillet.

La session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour toutes les branches confondues et les résultats finaux seront annoncés au plus tard le 29 juillet 2020.