Kénitra: Trois arrestations pour liens présumés avec un réseau criminel d’immigration illégale et de traite des êtres humains

vendredi, 27 décembre, 2019 à 14:17

Rabat- Une opération de sécurité menée par la brigade de la police judiciaire du district de Mehdia à Kénitra a permis, tôt vendredi, d’arrêter trois individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains.

Les enquêtes préliminaires ont permis d’appréhender les suspects dans une maison à Kénitra, accompagnés de six candidats à l’immigration clandestine âgés entre 17 et 53 ans, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les opérations de fouille se sont soldées par la saisie d’une voiture de location et d’une somme d’argent estimée à 48.700 dirhams.

Les opérations de pointage des individus impliqués dans l’organisation de l’immigration clandestine révèlent que l’un d’eux fait l’objet d’un avis de recherche émis par de la police judiciaire de Béni Mellal pour son implication présumée dans une affaire de faux et usage de faux.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les candidats à l’immigration clandestine ont été entendus, et ce dans la perspective d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier tous les complices impliqués dans ce réseau criminel, conclut le communiqué.