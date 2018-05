Khemisset : Lancement d’une campagne de contrôle et de suivi de la situation d’approvisionnement du marché local durant le mois de Ramadan

mardi, 8 mai, 2018 à 19:40

Khemisset – La province de Khemisset a annoncé, mardi, le lancement d’une campagne de contrôle et de suivi de la situation d’approvisionnement du marché local et de contrôle des prix des produits de base, plus particulièrement ceux de grande consommation durant du mois sacré de Ramadan, outre le renforcement des interventions de contrôle et de protection du consommateur pour le protéger des pratiques illégales qui pourraient porter atteinte à son pouvoir d’achat et sa sécurité.