Khémisset: La vidéo véhiculée “ne reflète nullement les grands efforts” déployés pour la mise à niveau du service de médecine et des chambres d’isolement

jeudi, 30 avril, 2020 à 17:39

Khémisset – La délégation provinciale de la Santé de Khémisset a démenti le contenu d’une vidéo véhiculée sur les réseaux sociaux d’un patient qui recevait les soins au service d’isolement dédié aux patients suspects d’être atteints de Covid-19, soulignant que cette vidéo “ne reflète nullement ni la réalité, ni les grands efforts consentis pour la mise à niveau du service de médecine et des chambres d’isolement.

Dans une mise au point, dont une copie est parvenue jeudi à la MAP, la délégation provinciale indique que la personne qui a diffusé cette vidéo, dont les résultats du test ont été négatifs au Covid-19, a bénéficié durant son séjour de repas sains et équilibrés et des soins nécessaires comme en témoigne son dossier médical.

Présenté à l’hôpital pour examen médical, le 22 avril dernier, suite à des douleurs thoraciques, l’individu a été hospitalisé et confiné pour subir les analyses de laboratoire après que le personnel médical ait soupçonné son infection par le coronavirus, précise la même source.

Selon le communiqué, la personne concernée a accepté de rester à l’hôpital où une chambre lui a été réservée au service d’isolement et on lui a prélevé un échantillon pour l’envoyer au laboratoire le jour même à 23H du soir.

“Etant donné le retard des résultats des tests de dépistage du Covid-19, indépendant de notre volonté, qui ne sont arrivés que le soir du 28 avril, l’individu ne l’a pas accepté et a demandé au personnel de santé de quitter l’hôpital, laquelle demande a été refusée compte tenu de son incompatibilité avec les mesures de sécurité sanitaire préconisées”, relate la même source.

Lorsqu’il a été transporté provisoirement vers une autre salle pour désinfecter sa chambre et tout le service, le patient s’est infiltré dans l’une des pièces dont les travaux sont toujours en cours et a filmé cette vidéo qui n’a rien à voir avec la réalité et ne reflète aucunement les efforts consentis pour la mise à niveau du service médical et des chambres d’isolement, s’indigne la délégation. Ce qui semble curieux, poursuit la délégation provinciale de Khémisset, “c’est qu’immédiatement après son retour à sa chambre, il a diffusé une autre vidéo dans laquelle il fait part de son admiration des lieux et des services offerts”.

Tout en condamnant cet acte qui nuit à l’effort déployé par les staffs de santé, la délégation affirme qu’elle se réserve le droit de recourir à la justice pour prendre les dispositions nécessaires garanties par la loi.