Khénifra : 21 personnes soumises à des tests de dépistage au Covid-19

samedi, 2 mai, 2020 à 23:54

Khénifra – La direction provinciale de la santé de Khénifra a soumis 21 nouveaux arrivants à la province à des tests de dépistage au Covid-19, et ce dans une démarche proactive et préventive visant à parer à toute éventuelle propagation de la pandémie au sein des personnes et passagers entrants à la ville.

Ces tests effectués par les membres de la cellule provinciale de lutte contre les épidémies qui ont rendu visites à des nouveaux entrants à la province, en présence du directeur provincial de la santé, du commandant de la mission militaire à l’hôpital provincial de Khénifra et du médecin-chef du dispensaire Sidi Yahya Ou Saad, ont permis de prélever des échantillons sur 21 nouveaux entrants à la commune de Sidi Yahya ou Saad.

Le directeur provincial de la santé à Khénifra, Idriss El Ghazali, a souligné dans une déclaration à la MAP que ces mesures qui visent à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus s’inscrivent dans le cadre d’un plan préventif de détection précoce mis en place par la direction provinciale pour freiner la propagation de ce virus sur le territoire de la province.

Ces tests ayant concerné 21 personnes parmi les nouveaux entrants à la commune de Sidi Yahya Ou Saad, s’insèrent dans le cadre d’une démarche proactive, a-t-il indiqué, relevant que la province de Khénifra est toujours indemne de tout cas confirmé au Covid-19, grâce aux efforts concertés par le personnel soignant et toutes les composantes de la province.

A cette occasion, le responsable provincial a appelé les citoyens à se conformer aux mesures de la quarantaine, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation sociale.