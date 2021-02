Khénifra: 3.463 personnes vaccinées depuis le début de la campagne

jeudi, 4 février, 2021 à 21:49

Khénifra – Quelque 3.463 personnes ont reçu jusqu’à présent la première dose du vaccin anti-covid19 au niveau de la province de Khénifra, selon des données de la Direction provinciale de la Santé à Khénifra.

L’effectif des personnes vaccinées ce jeudi s’élève à 687 contre 694 personnes la veille et 680 la journée d’avant, d’après le décompte quotidien de la Direction provinciale de la Santé à Khénifra.

Le centre de vaccination Hassan II mis en place au sein de la salle couverte de Khénifra a accueilli durant la première semaine de la campagne de vaccination un total de 1.035 personnes suivi du centre Amalou avec 767 personnes vaccinées et celui d’Aguelmous avec 688 doses administrées.

La station de vaccination aménagée au sein du quartier administratif de M’rirt a reçu un total de 627 personnes et celle d’Ennassim quelque 163 personnes, depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination jeudi dernier.

La ventilation des personnes vaccinées par catégorie fait ressortir une prédominance des

personnes âgées de 75 ans et plus avec 2.294 doses, suivie des forces de l’ordre (771), du personnel de l’enseignement (272) et des cadres de la Santé (126).

La stratégie provinciale de vaccination anti-covid19 cible près de 267.639 personnes, 166.992 en milieu urbain et 100.647 en milieu rural.

Plus de 40.700 personnes de la population cible sont âgées de plus de 60 ans, 4.037 relèvent du personnel de l’enseignement, 9.100 des forces de sécurité et 712 des cadres de la Santé.

Un total de 45 stations de vaccination fixes seront mises en place au niveau de la province dont 7 sont déjà opérationnelles. Dix autres centres de vaccination fixes seront ouverts dès demain au public. Et un total de 223 stations mobiles seront mises en place lors de cette campagne de vaccination qui mobilise 22 médecins et 273 infirmiers répartis sur 167 équipes de vaccination.