Khénifra : Plus de 9.200 interventions de la protection civile en 2023

samedi, 2 mars, 2024 à 14:45

Khénifra – Un total de 9.200 interventions ont été effectuées en 2023 par les éléments de la Protection civile dans la province de Khénifra, selon des statistiques rendues publiques à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la Protection civile, sous le thème “Les technologies innovantes au service de la Protection Civile”.

Selon les données fournies par le commandement provincial de la Protection Civile à Khénifra, ces différentes interventions concernent 5.946 opérations de sauvetage, 763 interventions liées aux accidents de la route, 216 interventions pour lutter contre les incendies et 96 interventions pour le sauvetage de personnes asphyxiées et plusieurs autres interventions.

A cette occasion, des Journées “Portes Ouvertes” ont été organisées en célébration de cette Journée, l’occasion pour ce corps d’interagir avec le grand public, en lui permettant de rencontrer des professionnels du secteur, de connaître les missions humanitaires importantes assignées par la protection civile en plus de se familiariser avec les gestes de premiers secours à adopter en cas d’incident.

Dans une allocution de circonstance, le commandant provincial de la protection civile à Khénifra, Karim Azzaoui, a souligné que la célébration de cette journée internationale est l’occasion de consolider la culture de la gestion des risques chez les citoyens, relevant qu’elle constitue de même l’opportunité d’organiser des manœuvres liées aux interventions de sauvetage et de secours, à l’extinction des incendies, en plus d’ateliers de premiers secours et une exposition de moyens et équipements logistiques utilisés dans les situations d’urgence.

La première journée des portes ouvertes, à laquelle ont participé le secrétaire général de la préfecture de Khénifra, les élus et plusieurs personnalités civiles et militaires, a été marquée par la présentation de la logistique déployée lors des diverses opérations d’interventions avec l’exécution de manoeuvres et de démonstrations en matière de secours, de sauvetage et d’extinction des incendies.

Le thème de cette journée qui s’inscrit dans le contexte du développement technologique, donne lieu à une réflexion sur les stratégies mises en œuvre par la Protection Civile afin de renforcer son dispositif opérationnel pour une réaction adaptée en cas d’événement majeur dans l’objectif final de protection des populations et des biens.