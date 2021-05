Khénifra: Appel à protéger l’environnement et à préserver la biodiversité nationale

dimanche, 23 mai, 2021 à 18:41

Khénifra – Les participants à la 6ème édition des journées environnementales de Khénifra, organisée dans le cadre de la célébration des Journées de la biodiversité 2021, ont appelé l’ensemble des acteurs et décideurs à la mobilisation pour préserver l’environnement et faire face aux multiples causes de l’érosion de la biodiversité nationale.

Lors de cet événement de deux jours, initié par l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT-Khénifra), la préfecture et les communes de la province de Khénifra, les participants ont mis en relief la richesse de la biodiversité nationale et son importance écologique particulière, relevant qu’elle représente plus de 24.000 espèces animales et 7.000 espèces végétales avec respectivement un taux d’endémisme de 11% et 20%, un des plus élevés au niveau du bassin méditerranéen.