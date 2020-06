Khénifra : Une batterie de mesures pour assurer le bon déroulement des examens du baccalauréat

jeudi, 11 juin, 2020 à 17:04

Khénifra – La Direction provinciale de l’Éducation nationale à Khénifra a entrepris une batterie de mesures visant à garantir le bon déroulement des examens du baccalauréat qui devraient se tenir à titre exceptionnel au cours du mois de juillet prochain, en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur provincial de l’éducation nationale à Khénifra, Fouad Badis, a souligné qu’un total de 22 centres d’examen recevront quelque 3.820 élèves candidats et 1.066 candidats libres.

Afin de préserver la santé des apprenants et des cadres pédagogiques et administratifs, l’AREF de Béni Mellal- Khénifra et la direction provinciale de l’éducation nationale à Khénifra ont initié plusieurs mesures pour la réussite de la session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat 2020 qui se déroulera en deux pôles, a-t-il fait savoir.

Les examens se dérouleront dans le respect des consignes relatives au port des masques, à la désinfection des lieux plusieurs fois dans la journée en plus de la prise de la température et ce, en totale coordination avec les services de santé, les autorités locales et les collectivités territoriales.

Il s’agit également de l’observation stricte des mesures de distanciation sociale, en réduisant le nombre de candidats dans chaque salle et dans les centres d’examens à raison de 10 candidats dans la salle et ne dépassant pas 240 candidats dans le centre selon le pôle, avec la mise en place de portes d’entrées et de sorties dans les centres d’examen et les internats, a-t-il précisé.