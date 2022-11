Khénifra: Commémoration du 108ème anniversaire de la bataille d’El Hri

lundi, 14 novembre, 2022 à 18:33

Khénifra – Le Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, lundi au niveau de la commune d’El Hri dans la province de Khénifra, un meeting populaire en commémoration du 108ème anniversaire de la bataille d’El Hri, un événement phare écrit en lettres d’or dans l’histoire de la résistance nationale par les tribus Zayane et les braves combattants du Moyen Atlas.

Ont notamment pris part à cette célébration le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, le gouverneur de la province de Khénifra, le président du conseil provincial de Khénifra, le président du groupement des collectivités territoriales Atlas, le directeur de l’AREF Béni Mellal-Khénifra ainsi que des parlementaires et des élus locaux.

A cette occasion, M. El Ktiri, a indiqué que la bataille d’El Hri est une épopée historique qui témoigne des sacrifices consentis par les tribus de Zayane en défense de la souveraineté du pays, de leur attachement aux constantes nationales et de leur allégeance et leur fidélité au glorieux Trône alaouite.

La commémoration de cette bataille, avec beaucoup de fierté et de mobilisation, est l’occasion de mettre en avant les significations historiques profondes qu’elle recèle et de se remémorer et de participer à la diffusion des valeurs nobles qu’elle représente auprès des générations montantes, a ajouté M. El Ktiri, notant que l’objectif est aussi de raviver l’esprit de citoyenneté, le sentiment d’appartenance et la fierté identitaire chez les jeunes.

La commémoration du 108ème anniversaire de cette épopée radieuse est également l’occasion de célébrer les valeurs de nationalisme, d’abnégation et de sacrifices dont ont fait montre les vaillants combattants de cette région pour faire plier les forces coloniales.

De même, cette célébration offre aussi l’opportunité de perpétuer les valeurs de citoyenneté incarnées par cette bataille qui restera, à jamais, gravée dans les annales de l’histoire de la résistance nationale et de la lutte contre les envahisseurs étrangers.

M. El Ktiri s’est en outre attardé sur les détails de la défaite cuisante des forces de l’occupation lors de cette glorieuse épopée, expliquant que les forces coloniales de l’époque ont subi de lourdes pertes aussi bien en armements qu’en vies humaines.

Il a dans ce sens souligné la bravoure de Feu Moha Ou Hammou Zayani et de ses vaillants combattants qui ont repoussé l’assaut des colons français dépêchés depuis les plaines du Tadla pour venir en aide aux soldats encerclés à Khénifra, et ce, en s’emparant d’une importante quantité de leur arsenal d’armes et de munitions.

La célébration cette année a été marquée par la signature d’une convention cadre de coopération et de partenariat entre le Haut Commissariat et l’association Oued Serou pour le développement et l’environnement en vue de la mise en place d’un espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération.

Elle a connu aussi l’inauguration d’une unité de tri relevant du Centre d’enfouissement et de valorisation des déchets (CEV) de Khénifra qui a été réalisée avec un financement de 15 millions de dirhams (MDH) et qui va bénéficier à certaines communes de la province de Khénifra.

La mise en service de cette unité de tri s’inscrit dans le cadre du déploiement du programme d’investissement du CEV de Khénifra qui a été lancé en 2017 et auquel un budget total de près de 556,2 MDH a été alloué sur 20 ans.

A cette occasion, trois camions de transport des déchets, un d’un volume de 16 tonnes et deux de 7,5 tonnes, ont été remis aux communes territoriales concernées, dans le cadre du programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Aussi, dans le cadre de cette célébration, un hommage appuyé a été rendu à sept anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération en reconnaissance de leurs sacrifices et de leur dévouement pour leur pays et leurs compatriotes en vue du recouvrement de la liberté et de l’indépendance.

Un total de 73 aides financières d’une valeur totale de 113.000 DH ont été également attribuées à cette occasion à d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.