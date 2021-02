Khénifra : Le Conseil provincial réajuste son budget au titre de l’exercice 2021

lundi, 22 février, 2021 à 21:08

Khénifra – Le Conseil provincial de Khénifra, a tenu, lundi, une session extraordinaire consacrée au réajustement du budget provincial au titre de l’exercice 2021, en plus de l’examen et l’adoption de plusieurs accords de partenariat.

Lors de cette session, le Conseil a approuvé le réajustement du budget provincial au titre de l’exercice 2021 qui s’élève à environ 24 millions de dirhams après la baisse de la part de la province de Khénifra de 9 millions de dirhams.

Les membres du conseil ont suivi un exposé de la Direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de Khénifra sur les potentialités de la province dans le domaine du développement et de la valorisation de la plantation de caroubiers et les contributions de la direction à cet égard.

Le Conseil a également pris connaissance du plan d’action de la Direction provinciale de l’éducation nationale dans le domaine du renforcement du réseau des écoles communales et les efforts déployés dans ce domaine pour généraliser l’enseignement préscolaire, mettre fin au décrochage scolaire et renforcer les structures d’accueil pour étudiants dans les zones montagneuses et reculées.

L’ordre du jour de la session comprend également l’approbation de la programmation de l’excédent budgétaire provincial au titre de l’exercice 2020, ainsi que l’examen et l’approbation d’accords de partenariat.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil provincial de Khénifra, Salah Oughbal, a indiqué que le conseil a approuvé un accord de partenariat avec le groupement des collectivités territoriales “Al Atlas” relatif à l’acquisition de camions-citernes dédiés au transport de l’eau et adopté, par la même occasion, la programmation de l’excédent budgétaire selon les priorités de la province au même titre que la réhabilitation de certaines places comme celle de Chouhada et le soutien de certaines communes.