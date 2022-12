Khénifra : Forte impulsion de l’INDH à l’économie sociale et solidaire dans la province

jeudi, 8 décembre, 2022 à 14:09

Khénifra – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné une forte impulsion à l’économie solidaire et sociale dans la province de Khénifra, pour en faire l’un des principaux piliers du développement territorial durable, à travers la création de nouvelles opportunités d’emplois et la lutte contre la vulnérabilité.

L’INDH a ainsi favorisé le développement de l’économie sociale et solidaire notamment à travers plusieurs projets ayant pour finalité la valorisation des ressources et des potentialités de divers secteurs productifs, dont l’impact positif a été constaté sur le niveau de vie des populations cibles.

L’impact de ces projets se reflète tant sur le niveau des infrastructures et de l’accès aux services sociaux que celui de l’accès des catégories cibles au soutien et à l’accompagnement dans le cadre de la lutte contre la précarité et la marginalisation.

D’après la division de l’action sociale (DAS) de la préfecture de la province de Khénifra, l’INDH a contribué dans le cadre du programme Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes au financement de 116 projets avec une enveloppe avoisinant 47 millions de DH (MDH).

L’INDH a assuré l’intégration de quelque 267 jeunes la vie active dans le cadre de ce programme et a accompagné la création de quelque 253 jeunes entreprises.

Dans une déclaration à M24, chaîne d’information en continu de la MAP, Imane Adchir, de la DAS de la préfecture de la province de Khénifra, a indiqué que l’INDH place l’économie solidaire et sociale au cœur de ses priorités et orientations, dans la mesure où un total de 59 projets ont été financés au profit des coopératives et des jeunes porteurs de projets dans la province.

Le Comité provincial de développement humain a consacré une enveloppe financière de près de 35 MDH, avec une contribution de l’INDH à hauteur de 24 millions de dirhams, au profit de 650 bénéficiaires, visant à renforcer le rôle de l’économie sociale et solidaire a-t-elle dit.

Pour sa part, Samir Rabbah, bénéficiaire du soutien de l’INDH, a salué le soutien permanent de l’INDH qui lui a permis de financer ses ateliers du fer forgé et de se doter de nouveaux équipements modernes, rappelant le rôle de premier plan de l’INDH dans la lutte contre la pauvreté et la fragilité à travers le soutien à l’économie sociale et solidaire qui constitue une alternative qui garantit une croissance durable et qui permet de renforcer la dynamique de développement local.