Khénifra : Intensification des tournées de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires

samedi, 30 mars, 2024 à 11:20

Khénifra – La commission provinciale mixte de contrôle des prix et de la qualité des denrées alimentaires à Khénifra poursuit, ses tournées inopinées dans les principaux marchés et points de vente de la province, dans le but de s’arrêter sur la situation de l’approvisionnement et de surveiller la qualité et les prix des produits mis en vente.