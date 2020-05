A Khénifra, jeûne et confinement font bon ménage

lundi, 4 mai, 2020 à 17:39

Khénifra – Les habitants de la province de Khénifra ont accueilli le mois béni du Ramadan, cette année sous le poids de circonstances exceptionnelles caractérisées par la prolongation de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Royaume et des mesures de prévention qui l’accompagnent pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Comme à l’accoutumée, les habitants de la province montagneuse de Khénifra ont fait montre d’un engagement sans faille et d’un bon sens civique en se conformant avec volontarisme aux mesures de quarantaine, ce qui reflète l’interaction positive de la population locale avec les consignes préconisées par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé dans le souci de juguler la propagation de cette pandémie.

On ne badine pas avec les mesures imposées par l’Etat pour circonscrire la pandémie. Tels étaient les mots d’ordre de la population khénifrie qui s’est conformée de la manière la plus qu’elle soit aux mesures de confinement mais aussi au nouveau mesures préventives des autorités publiques interdisant tout déplacement nocturne au-delà de 19h00.

Ainsi, la ville ressemble à une île déserte après 19h00. Une belle image du conformisme des Khénifiris qui ont suivi les instructions gouvernementales à la lettre, et ainsi ont montré un bel exemple de civisme en évitant les déplacements inutiles et en veillant à éviter les sorties ramadanesques nocturnes.

À cette occasion, les autorités locales de la ville, la Sûreté Nationale et les forces auxiliaires ont sillonné la ville afin d’imposer le respect des consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire en encadrant et en surveillant les autorisations de déplacement des citoyens conformément aux mesures préconisées par le ministère de l’Intérieur.

En application des mesures du ministère de l’Intérieur, les forces publiques ont, à cet égard, veillé à ce que les citoyens soient munis des attestations exceptionnelles de circulation sous peine des sanctions prévues par le code pénal.

Les autorités locales ont également intensifié les patrouilles de surveillance de la situation de l’approvisionnement des marchés locaux en denrées alimentaires de base, à la surveillance des prix et à la lutte contre toutes les formes de monopole et de spéculation sur les produits alimentaires surtout avec l’avènement du mois du Ramadan.

Au milieu de la lutte contre cette épidémie, la population locale de Khénifra est devenue davantage convaincue que seul le respect des mesures de confinement et la limitation des déplacements extérieurs sauf en cas d’extrême nécessité, sont le moyen le plus sûr et le plus fiable pour enrayer la propagation du coronavirus.

En réponse aux demandes des autorités locales, la population de Khénifra a fait preuve de grand civisme reflétant une prise de conscience de l’ampleur de ce danger imminent : depuis l’imposition de l’état urgence sanitaire, les rues et les différents espaces publics sont devenus quasi déserts et la population a répondu de manière volontaire à l’appel de se rester chez soi.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs acteurs associatifs ont salué les efforts colossaux déployés par les autorités provinciales, afin de limiter la propagation de l’épidémie, soulignant que la province de Khénifra demeure indemne de tout cas infecté par le Covid-19.

Si la ville de Khénifra est désormais indemne de tout cas confirmé du coronavirus, après n’avoir enregistré aucune contagion depuis la rémission du seul et unique cas le 13 avril dernier, cette importante réalisation est le fruit des efforts colossaux et des mesures proactives prises par les autorités locales et la direction régionale de la Santé qui veillent au grain sur la situation épidémiologique de la région.

Elle est aussi le fruit de l’engagement citoyen de l’ensemble de la population locale et des associations de la société civile sans oublier les vastes opérations de désinfection des lieux, espaces et transports publics, et la mobilisation constante dont ont fait preuve le personnel soignant civil et militaire.