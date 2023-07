Khénifra : M. Sadiki lance une série de projets de développement dans le cadre de la stratégie Génération Green

samedi, 22 juillet, 2023 à 16:43

Khénifra – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a lancé, samedi à Khénifra, plusieurs projets de développement dans le cadre de la mise œuvre du Plan agricole régional de la stratégie Génération Green, et ce à l’occasion de la commémoration du 24ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône.

M. Sadiki qui était accompagné du Gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, du Président du Conseil provincial, du Président de la Chambre d’Agriculture de la région, de professionnels, d’élus, ainsi que d’une importante délégation de responsables du ministère a également procédé au lancement du programme provincial de réduction de l’impact du déficit pluviométrique.

Au niveau de la Commune territoriale Aguelmam Azegza, le ministre a pris connaissance du programme d’aménagement de la Forêt récréative d’Arougou et présidé l’inauguration du site touristique d’Arougou.

Ce projet porte sur l’aménagement et la protection de la source d’Arougou, l’aménagement de séguias, la construction de kiosques, l’aménagement d’une plateforme de commercialisation des produits de terroir et l’installation d’une infrastructure sanitaire pour un investissement total de 7,7 MDH.

Les kiosques édifiés au niveau du site sont réalisés dans le cadre de la promotion de l’économie sociale et solidaire de la deuxième tranche du programme de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain pour un investissement de 1,3 MDH.

Le ministre a présidé la cérémonie de signature de plusieurs conventions avec des partenaires dans le cadre du deuxième fondement de la stratégie Génération Green relatif à la pérennité du développement agricole, plus précisément l’axe relatif aux chaînes de distribution modernes.

La première convention-cadre porte sur la construction et l’aménagement d’un marché à bestiaux à Aguelmous et des souks hebdomadaires à khénifra et Mrirt alors que la deuxième convention porte sur la réalisation de la deuxième tranche relative à la construction de l’abattoir intercommunal de Khénifra. La troisième convention porte sur l’achèvement des travaux d’aménagement du site «CHALLAL» et la création d’un marché solidaire des produits de terroir dans la ville de Khénifra.

M. Sadiki a, également, pris connaissance du plan agricole provincial de la stratégie Génération Green. D’un budget de 1,25 milliards de dirhams, le plan se compose de plusieurs programmes et projets qui tiennent compte des contraintes et potentialités de la province.

Les projets d’aménagement hydro-agricoles dans les périmètres de la Petite et Moyenne Hydraulique portent sur la réalisation de 127 km de séguias et l’aménagement de 31 ouvrages hydrauliques pour un coût d’environ 40 MDH, et la programmation de 145 km de seguias et 50 ouvrages hydrauliques pour un coût estimé à 60 MDH au profit des collectivités territoriales de la province.

Le ministre et la délégation l’accompagnant ont visité, par la suite, les exploitations de plantations arboricoles réalisées dans le cadre de l’agriculture solidaire sur une superficie totale de 1070 hectares de caroubiers et plus de 2300 hectares de rosacées au profit de plus de 1740 agriculteurs.

Au niveau de la Commune territoriale d’Ait Ishaq, le ministre a donné le coup d’envoi des travaux d’un projet d’agriculture solidaire qui consiste en la plantation de 400 Ha de caroubiers et 300 Ha d’oliviers, l’aménagement de seguias sur une longueur de 8 km, l’aménagement de pistes agricoles sur 5,8 km, l’acquisition d’équipements techniques et l’accompagnement des bénéficiaires pour un montant d’investissement total de 20 MDH.

Les projets d’agriculture solidaire visent à adopter une agriculture résiliente face aux changements climatiques, contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs et l’élargissement de la classe moyenne agricole.

Il a également pris connaissance du programme de désenclavement des zones rurales de la province qui vise à améliorer les conditions de vie de la population rurale, à faciliter l’accès aux services et équipements sociaux et à améliorer les revenus des agriculteurs en valorisant les produits agricoles.

Le programme porte sur l’aménagement de pistes rurales sur une longueur de 100 km pour un budget d’environ 90 MDH, au profit de l’ensemble des communes territoriales de la province.

A l’Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture de Ben Khalil, commune Ait Ishaq, le ministre a pris connaissance du programme régional de la formation professionnelle dans le cadre de la Stratégie Génération Green et visité le chantier des travaux d’extension de l’internat.

Il a par ailleurs présidé l’opération de distribution de plus de 30 citernes tractées au profit des organisations professionnelles opérant dans le secteur de l’élevage dans la province et la remise des clés de deux centres de collecte de lait situées dans les communes d’El Lkbab et Ait Ishaq ainsi que ceux d’une miellerie située dans la Commune d’El Hammam, au profit des coopératives porteuses de projets.

Au niveau de la Commune Territoriale d’El-Borj, le Ministre a pris connaissance du programme provincial de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) et effectué une visite de terrain au chantier de l’école communautaire d’El-Borj.

Pour un budget d’environ 1 milliard de dirhams, le programme provincial de réduction des disparités territoriales et sociales concerne la construction de 186 km de pistes rurales et l’aménagement de 136 km supplémentaires, le branchement de plus de 300 Douars au réseau électrique, la construction de 10 bâtiments scolaires et acquisition de transports scolaires, la construction d’un centre de santé et l’achat de 3 unités médicales mobiles et 6 ambulances.

Concernant la commune territoriale d’Aglmouss, le ministre a lancé le programme national de réduction de l’impact du déficit pluviométrique au niveau de la province de Khénifra, un programme mis en place conformément aux Hautes Instructions Royales et a donné le coup d’envoi à l’opération de distribution de l’orge subventionné au profit des éleveurs de la province. Il est à noter qu’au titre de la première tranche, une dotation de 619.000 quintaux est allouée à la région, dont 111 000 quintaux à la province.

Par ailleurs, dans la même commune, le ministre a pris connaissance du programme de développement pastoral dans la zone d’Azgar et présidé l’opération de distribution de 20 citernes tractées au profit des associations et coopératives du cercle d’Aguelmous.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a souligné que cette visite a pour objectif de s’arrêter de près sur les différents projets mis en oeuvre dans le cadre de la stratégie Génération Green, notamment, ceux en cours d’achèvement, en plus du lancement d’autres dans le cadre de l’agriculture solidaire et de la valorisation du produit agricole, précisant que cette visite a pour but, aussi, de promouvoir le développement des filières de production, tels que l’amandier, le pommier et le caroubier.

Il a mis en avant l’importance de favoriser le désenclavement des zones rurales de la province dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population rurale, faciliter l’accès aux services et équipements sociaux et à améliorer les revenus des agriculteurs en valorisant les produits agricoles, soulignant l’importance du lancement du programme national de réduction de l’impact du déficit pluviométrique et de l’opération de distribution de l’orge subventionné au profit des éleveurs de la province dans le cadre des efforts de lutte contre les effets induits par la raréfaction des pluies.