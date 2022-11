Khénifra : Mme Ammor visite le Salon régional de l’économie sociale et solidaire

mardi, 29 novembre, 2022 à 21:31

Khénifra – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatima-Zahra Ammor, a visité, mardi, le Salon Régional de l’Economie Sociale et Solidaire, organisé à Khénifra du 28 novembre au 3 décembre sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.