Khénifra: Un policier contraint de tirer une balle de sommation pour l’interpellation d’un individu mettant en danger la vie de citoyens

dimanche, 9 juin, 2019 à 12:59

Rabat – Un inspecteur de police exerçant au district provincial de sûreté de Khénifra a été contraint de tirer une balle de sommation lors d’une intervention, dans la nuit de samedi à dimanche, pour arrêter un individu en état d’ébriété avancé et sous l’emprise de la drogue, et qui menaçait gravement la vie des citoyens et des éléments de la police à l’aide de deux armes blanches.

Les éléments de la police étaient intervenus au quartier Assaka pour arrêter ce multirécidiviste de 31 ans, suite à un appel de secours d’un chauffeur de taxi sur la ligne téléphonique 19 qui était victime d’une menace à l’arme blanche et dont la voiture a été endommagée, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que le mis en cause, soutenu par des proches, a opposé une résistance farouche, ce qui a amené l’inspecteur de police à tirer une balle de sommation ayant permis de maîtriser et d’interpeller le prévenu, de saisir les deux armes blanches qu’il détenait et de neutraliser le danger.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ajoute la même source, précisant que le père du prévenu a été soumis à une enquête judiciaire pour avoir empêché l’interpellation de son fils.