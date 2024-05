Khénifra : Présentation des réalisations de la 3ème phase de l’INDH

dimanche, 19 mai, 2024 à 13:20

Khénifra – Les réalisations de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ont été mises en avant, samedi, lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la célébration du 19è anniversaire de l’Initiative.

Ont pris part à cette rencontre initiée sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”, notamment, le secrétaire général de la province de Khénifra, les chefs des services extérieurs, les membres du comité provincial et des comités locaux du développement humain, les bénéficiaires et partenaires des projets INDH et les acteurs de la société civile.

Dans une allocution, Mourad Ouhti, chef de service à la Division Action sociale de Khénifra a souligné qu’un total de 50 projets d’un coût total de 43,83 millions de dirhams (MDH) ont été programmés dans le cadre du programme relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, entre 2019 et 2023 pour assurer l’approvisionnement en eau potable de plus de 76 douars en milieu rural au profit de 62.000 habitants.

Dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, 81 projets d’un coût total de près de plus de 34 MDH ont été réalisés au profit de plus de 5.000 personnes appartenant à des groupes vulnérables (patients souffrant d’insuffisance rénale et sans ressources, personnes handicapées sans revenus, personnes âgées nécessiteuses, femmes en situation de vulnérabilité extrême), a fait savoir M. Ouhti.

Aussi, un total de 127 projets d’un coût total de 79,26 MDH, dont la contribution de l’INDH se chiffre à 41,04 MDH ont été mis en œuvre dans le cadre du programme III relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, a-t-il fait remarquer.

En ce qui concerne le quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes, le chef de service a indiqué que le nombre de projets réalisés a atteint 197 projets ayant nécessité un financement d’environ 118 MDH avec 98 MDH la quote part de l’INDH.

Les travaux de cette rencontre ont été marqués par la présentation d’exposés par les cadres de la Division Action sociale sur le bilan des réalisations du quatrième programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” en particulier dans son axe relatif au soutien à la santé maternelle et infantile.

Dans ce sillage, une grande importance a été accordée à la santé maternelle et infantile, notamment au cours des 1000 jours des nouveaux nés, à travers la réalisation d’un ensemble de projets dans le domaine de la santé maternelle, notamment la construction, l’équipement et la réhabilitation de 8 maison de maternité avec une enveloppe financière de 7,7 millions de dirhams.

Le bilan de la phase III de l’INDH en ce qui concerne l’appui à la santé de la mère et de l’enfant dénote l’ampleur des efforts déployés par les différents intervenants dans le cadre du programme Impulsion du capital humain des générations montantes afin d’encourager l’accouchement des femmes dans un milieu surveillé et de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, outre la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance.