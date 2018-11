Khénifra : Réunion élargie consacrée aux mesures proactives pour faire face aux effets de la vague de froid

vendredi, 2 novembre, 2018 à 18:14

L’Association sportive des Frères d’appui aux jeunes et aux œuvres charitables et sociales organise, le 6 novembre au Stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune, un match de gala international réunissant des légendes et des stars du football mondial, dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43è anniversaire de la Marche Verte.