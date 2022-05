Khouribga: Bilan encourageant de l’INDH en matière d’inclusion économique des jeunes

vendredi, 20 mai, 2022 à 14:24

Khouribga – Les actions menées ces trois dernières années par les services de l’INDH à Khouribga dans le cadre du programme III relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes ont permis d’engranger des résultats encourageants qui incitent à poursuivre les efforts en matière de lutte contre le chômage des jeunes.

La plateforme provinciale des jeunes et de l’innovation sociale de Khouribga et les centres de soutien de l’économie sociale et solidaire mis en place par le comité provincial du développement humain (CPDH) à Oued Zem et Bejaad en partenariat avec divers partenaires, ont bénéficié depuis leur lancement à plus de 2.000 jeunes de la province.

Aussi, l’INDH a mobilisé 18,5 millions de dirhams pour contribuer au financement de 170 projets d’un investissement total de l’ordre de 26,5 millions de dirhams qui doivent profiter à plus de 1.000 jeunes de la province de Khouribga.

Ces données ont été présentées lors d’une rencontre de communication organisée par la préfecture de Khouribga en célébration du 17ème anniversaire du lancement de l’INDH sous le signe “la phase III de l’INDH : une approche renouvelée pour l’inclusion des jeunes”.

Le choix de cette thématique procède, d’une part, de l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi Mohammed VI à la catégorie des jeunes et, d’autre part, de l’importance consacrée à l’axe de la promotion du capital humain par le nouveau modèle de développement en tant que levier essentiel du développement économique, social et culturel durable.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les efforts déployés dans le cadre des programmes de la phase III de l’INDH et plus particulièrement en ce qui concerne l’axe portant sur l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes.

Les différents intervenants ont mis en relief l’approche novatrice adoptée par l’INDH au profit des jeunes laquelle est centrée sur l’élément humain, les projets et la bonne gouvernance.

Ils ont également abordé le rôle des plateformes des jeunes en matière d’accueil, d’écoute, de conseil, d’orientation et d’accompagnement des jeunes sans emploi ou porteurs d’idées de projets afin de faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi.

Cette rencontre a été présidée par le gouverneur de la province de Khouribga, en présence notamment du président du conseil provincial, du président du conseil communal de Khouribga et des membres du CPDH de Khouribga.

A l’issue de cette rencontre, une visite a été effectuée au sein de la plateforme des jeunes de Khouribga pour s’arrêter sur le rôle qu’assure cette structure en matière d’inclusion économique et d’insertion professionnelle des jeunes.