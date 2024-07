Khouribga : Célébration de la Journée internationale des coopératives

lundi, 15 juillet, 2024 à 12:32

Khouribga – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Khouribga a organisé récemment, une rencontre de communication à l’occasion de la Journée internationale des coopératives, célébrée cette année sous le thème “Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous”.

Cette rencontre de communication s’inscrit dans le cadre des efforts du Comité provincial du développement humain visant à sensibiliser les acteurs concernés à l’importance du travail coopératif eu égard à son rôle pionnier dans la réalisation de la justice sociale et ses retombées positives dans la construction d’un avenir meilleur au profit des femmes membres de ces entité.

Au cours de cette rencontre, une présentation a été donnée par le chef de la Division action sociale au sein de la préfecture de la province de Khouribga au cours de laquelle il a passé en revue le bilan positif de la troisième phase de l’INDH en ce qui concerne l’appui aux coopératives dans la province.

Dans le détail, un total de 250 coopératives ont bénéficié du soutien du CPDH au titre de la période 2019-2024 pour un coût total de l’ordre de 27 millions de dirhams auquel l’Initiative nationale pour le développement humain a contribué à hauteur de 17 millions de DH.

Intervenant à cette occasion, le Chef de la DAS de Khouribga a mis en avant le bilan positif des coopératives de la région en ce sens que l’appui de l’INDH a bénéficié à 1.194 membres de coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat et des services, rappelant que l’INDH a apporté un soutien précieux à plusieurs coopératives opérant dans divers domaines, ce qui contribue à la création de richesses et à la revitalisation de l’économie local.

L’INDH poursuit l’accompagnement de l’ensemble des coopératives de la province dans le cadre du programme Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes relevant de la troisième phase de l’INDH, notamment dans l’axe se rattachant au soutien à l’économie sociale et solidaire, qui vise à améliorer les opportunités d’emploi et à adopter une nouvelle génération de projets générateurs de revenus, a-t-il dit.

Cette rencontre a été marquée par la présentation de plusieurs exposés par les institutions partenaires de la DAS, concernées par l’encadrement, l’accompagnement et le soutien des coopératives, notamment l’Office de Développement de la Coopération, la commune de Khouribga et le Service provincial du Conseil agricole.