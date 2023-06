Khouribga: cinq individus déférés devant le parquet pour liens avec un réseau criminel de faux et usage de faux

samedi, 17 juin, 2023 à 11:46

Khouribga – La brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Khouribga a déféré, vendredi matin devant le parquet compétent, cinq individus âgés entre 27 et 63 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le faux et usage de faux à des fins d’évasion fiscale, a indiqué une source sécuritaire.

Les services de police de Khouribga avaient ouvert une enquête judiciaire suite à une plainte relative à la falsification et la circulation de factures portant le nom commercial d’une société, destinées à être utilisées dans la falsification de documents de déclaration fiscale, a ajouté la même source, faisant savoir que les recherches et investigations menées ont permis l’identification des cinq suspects avant leur interpellation dans la ville de Khouribga.

La perquisition effectuée dans le cadre de cette affaire a permis la saisie d’un lot de cachets falsifiés, ainsi que de 290 factures portant différents noms commerciaux et plusieurs puces téléphoniques soupçonnées de contenir des traces numériques de cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, avant d’être déférés, vendredi matin, devant la justice, a poursuivi la même source, notant que les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller d’éventuels complices.