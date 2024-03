Khouribga : Inauguration du Centre de renforcement des compétences de la femme

vendredi, 8 mars, 2024 à 23:24

Khouribga – Le nouveau Centre de renforcement des compétences de la femme (CRCF), a été inauguré, vendredi à Khouribga, avec pour objectif de dispenser des formations diplômantes et qualifiantes au profit des femmes de la ville.

D’une capacité totale de 294 places pédagogiques, cette nouvelle structure a été inaugurée à l’occasion de la journée internationale de la femme, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha, du gouverneur de la province, Abdelhamid Chennouri, des responsables du Groupe OCP et de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Cet établissement vient enrichir le dispositif de formation de l’OFPPT dans la région Béni Mellal-Khénifra en garantissant une offre de formation diversifiée dans 9 filières, en créant un espace de synergie et d’apprentissage et en renforçant les soft skills et le mindset entrepreneurial chez les jeunes stagiaires issues de la province de Khouribga.

Porté par “Act4community Khouribga” du Groupe OCP avec ses partenaires l’OFPPT et l’UM6P, le centre a pour objectif la réalisation de formations diplômantes et qualifiantes et l’accompagnement entrepreneurial au profit des femmes et des filles de la province de Khouribga.

Il ambitionne, également, d’insuffler un nouveau souffle à l’inclusion féminine dans le développement économique en proposant des programmes de renforcement des capacités qui mettent l’accent sur les compétences interpersonnelles et l’esprit d’entrepreneuriat et qui offrent une formation diversifiée pour l’empowerment des femmes de Khouribga.

Dans une déclaration à la presse, Mme Tricha a souligné que l’inauguration officielle de ce Centre de nouvelle génération, fruit d’un partenariat tripartite entre l’OFPPT, l’OCP et l’UM6P contribuera à l’accompagnement des jeunes femmes de Khouribga à se former dans de nouvelles carrières et métiers et à développer leur autonomie financière.

Et Mme Tricha de faire savoir que ce Centre offre des formations dans 09 filières, ouverte sur 3 niveaux de formation à savoir le technicien spécialisé, le technicien et le niveau qualification, couvrant les métiers d’éducatrice spécialisée dans la petite enfance, d’aide éducatrice en préscolaire, d’agent socio-éducatif, d’auxiliaire de vie sociale, d’agent de restauration, en plus des arts culinaires, de la pâtisserie, de commis de cuisine et de l’e-commerce.

Elle a exprimé le soutien de l’OFPPT à l’émancipation de la femme et sa capacitation pour en faire une actrice concrète de la création de la richesse et de la valeur à tous les niveaux que ce soit local ou régional et en l’érigeant comme actrice principale de l’économie nationale.

Pour sa part, Bouchra Rahmouni, directrice du Laboratoire de l’innovation sociale de l’UM6P, a fait savoir que l’UM6M a mis à la disposition des partenaires de ce centre la méthodologie du laboratoire de l’innovation sociale de façon à co-définir les besoins de la femme de Khouribga et à co-construire un programme d’entrepreneuriat féminin au bénéfice des femmes de Khouribga dans plusieurs métiers à savoir l’art culinaire, la pâtisserie et l’artisanat.

Édifié et aménagé par le Groupe OCP avec une enveloppe budgétaire de 29,7 MDH, sur une superficie de 5180 m² dont 2295 m² couverte, le centre est doté d’infrastructures variées favorisant les meilleures conditions d’apprentissage. Il comprend une variété d’espaces dont une salle spécialisée, 3 salles de cours, 4 ateliers dont un atelier Services à la personne et une crèche pédagogique, outre un restaurant et une cuisine pédagogique.

L’établissement abrite également un espace d’accompagnement des femmes de Khouribga à travers un programme de capacitation visant à les immerger dans un environnement propice à l’adoption d’un mindset entrepreneurial. Ce programme novateur, porté par l’UM6M à travers son Laboratoire d’innovation sociale aspire à catalyser le potentiel économique local en intégrant pleinement les femmes dans le tissu entrepreneurial.

L’offre de formation du centre vient en réponse aux attentes des femmes de Khouribga exprimées dans le dans le cadre du diagnostic terrain mené par la dynamique Act4community Khouribga, traduisant ainsi la vision commune en faveur de l’empowerment des femmes au cœur de ses priorités.

Une salle de compétences comportementales et une salle de soft skills sont également mises à profit des stagiaires en vue de renforcer davantage leurs compétences linguistiques, entrepreneuriales, comportementales et numériques.