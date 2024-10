Khouribga : Lancement de la 2ème étape de la “Caravane de mobilisation sociale” pour l’intégration des enfants non scolarisés

mardi, 8 octobre, 2024 à 17:46

La décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) concernant les accords de pêche et agricole entre le Royaume du Maroc et l’UE est “en déphasage avec la réalité” et demeure “sans impact” sur la question du Sahara marocain et “sur sa dynamique”, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.